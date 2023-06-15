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Messi kariyerinin en hızlı golünü Avustralya'ya attı!

Son dünya şampiyonu Arjantin dostluk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Lionel Messi maçın 79. saniyesinde gol atarak kariyerinin en hızlı golünü attı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 20:12
Messi kariyerinin en hızlı golünü Avustralya'ya attı!

Son dünya şampiyonu Arjantin, yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin kariyerinin en hızlı golünü attığı dostluk maçında Avustralya'yı 2-0 yendi.

Çin'in başkenti Pekin'deki Workers Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Arjantin'de ceza sahası dışında topla buluşan Messi, çalımlarla önünü boşaltarak uzak mesafeden şık bir vuruşa meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın 79. saniyesinde gelen gol, gelecek sezon için Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami ile anlaşan Messi'nin kariyerinde attığı en hızlı gol olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde de oyunu kontrolü altında tutan Arjantin, 68. dakikada German Pezzella'nın fileleri sarsmasıyla müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

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