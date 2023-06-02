Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET 4-2 Fenerbahçe Petrol Ofisi (MAÇ SONUCU ÖZET)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET takımları karşı karşıya geldi.
Mücadelede Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni uzatma bölümünde 4-2'lik skorla mağlup ederek sezonu şampiyon tamamlamayı başardı.
FOMGET'in golleri 96. 107 ve 114. dakikadalarda Armisa ve 90+8'de Daria'nın ayağndan geldi.
Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin golleri ise 9. dakika ve 109'da Zenatha kaydetti.
Bu gollerin ardından FOMGET, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2'lik skorla mağlup ederek şampiyon olmayı başardı.