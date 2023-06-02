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Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET 4-2 Fenerbahçe Petrol Ofisi (MAÇ SONUCU ÖZET)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Petrol Ofisi’ni uzatma bölümü sonunda 4-2 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sezonu şampiyon tamamladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 23:01
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET 4-2 Fenerbahçe Petrol Ofisi (MAÇ SONUCU ÖZET)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET takımları karşı karşıya geldi.

Mücadelede Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni uzatma bölümünde 4-2'lik skorla mağlup ederek sezonu şampiyon tamamlamayı başardı.

FOMGET'in golleri 96. 107 ve 114. dakikadalarda Armisa ve 90+8'de Daria'nın ayağndan geldi.

Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin golleri ise 9. dakika ve 109'da Zenatha kaydetti.

Bu gollerin ardından FOMGET, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2'lik skorla mağlup ederek şampiyon olmayı başardı.

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