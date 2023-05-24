Haberler Futbol PSV'de Ruud van Nistelrooy dönemi sona erdi!

PSV'de Ruud van Nistelrooy dönemi sona erdi!

Hollanda 1. Ligi ekiplerinden PSV, teknik direktör Ruud van Nistelrooy ile yollarını ayırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:15
PSV'de Ruud van Nistelrooy dönemi sona erdi!

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV'de teknik direktör Ruud van Nistelrooy görevinden ayrıldı.

PSV Kulübü, istifa kararı alan 46 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Takımda yardımcı antrenörlük yapan Fred Rutten'in geçici teknik direktörlüğe getirildiği belirtildi.

Ruud van Nistelrooy, Mart 2022'de başına geçtiği PSV ile bu sezon Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupa zaferleri yaşadı.

Feyenoord'un şampiyonluğunu ilan ettiği Hollanda liginde ise 72 puan toplayan PSV, bitime bir hafta kala ikinci sırada yer aldı.

DİĞER
Eski manken Deniz Pulaş'ın acı günü! "Eksildik can damarımızdan"
Eski sevgilisi kankası yeni sevgilisi kuzeni çıktı kafalar karıştı! Hazal Subaşı ile Aras Bulut İynemli cephesinden şoke eden iddia
Derbi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir
Fenerbahçe'den yeni sezona çifte bomba transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fiorentina - Inter maçı saat kaçta?
Cristiano Ronaldo gol sevincinde "secde" etti
DGS başvuru tarihleri 2023
Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turda baraj var mı?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir Derbi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir 16:02
Dortmund Hummels ile yeni sözleşme imzaladı Dortmund Hummels ile yeni sözleşme imzaladı 15:41
Transferine onay çıktı! F.Bahçe'ye dev gelir Transferine onay çıktı! F.Bahçe'ye dev gelir 15:40
Southampton'da Ruben Selles ile yollar ayrıldı Southampton'da Ruben Selles ile yollar ayrıldı 15:33
Barcelona'da Jordi Alba takımdan ayrılıyor! Barcelona'da Jordi Alba takımdan ayrılıyor! 15:31
Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü Umut Nayir bombası! O yöneticiyle görüntülü görüştü 15:25
Daha Eski
F.Bahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? 15:14
PSV'de Nistelrooy dönemi sona erdi! PSV'de Nistelrooy dönemi sona erdi! 15:08
Kafayı Icardi'ye taktı! Transferi böyle bitirecek Kafayı Icardi'ye taktı! Transferi böyle bitirecek 14:22
Haller performansıyla parlıyor! Haller performansıyla parlıyor! 13:17
G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! Erden Timur İngiltere'ye gitti G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! Erden Timur İngiltere'ye gitti 13:03
Valencia'ya seyircisiz oynama cezası! Valencia'ya seyircisiz oynama cezası! 12:24