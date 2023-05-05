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İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid - Osasuna finali

İspanya Kral Kupası’nda şampiyon yarın belli olacak. Real Madrid 20., Osasuna ise ilk şampiyonluğunu hedefliyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 13:26 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 13:27
İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid - Osasuna finali

İspanya Kral Kupası finalinde Real Madrid ile Osasuna yarın karşı karşıya gelecek.

Madrid, kulüp tarihindeki 20. kupa zaferine ulaşmak isterken Osasuna ise ilk şampiyonluğunu hedefliyor.
İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) yarın oynanacak final maçının ardından sahibini bulacak. Kral Kupası finalinde Real Madrid ile Osasuna, Sevilla Olimpiyat Stadı'nda TSİ 23.00'da karşılaşacak. Müsabakayı hakem Jorge Sanchez yönetecek. Daha önce 19 kez Kral Kupası'nı müzesine götüren Real Madrid, 20. kez şampiyon olmak için mücadele edecek. Madrid ekibi, Kral Kupası'nı en son 2013-2014 sezonunda kazanmıştı. Osasuna ise kulüp tarihindeki ilk Kral Kupası şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Real Madrid yarı finalde Barcelona'yı, Osasuna ise Athletic Bilbao'yu eledi
Real Madrid, Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona'ya Militao'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 kaybetti. Madrid ekibi, yarı final rövanş maçında Benzema (3) ve Vinicius Jr.'ın golleriyle rakibini 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Osasuna ise yarı final ilk ayağında Athletic Bilbao'yu Ezzalzouli'nin golüyle 1-0 yendi. Osasuna, rövanş maçında rakibine 1-0 mağlup olmasına karşın uzatmalara giden karşılaşmanın 116. dakikasında Ibanez'in golüyle 1-1 berabere kaldı ve finale çıktı.

Real Madrid'de Benzema, Osasuna'da ise Kike dikkat çekiyor
Real Madrid, Kral Kupası'nda bu sezon oynadığı 5 maçta 11 gol kaydetti. Bu gollerin 4'ü tecrübeli forvet Karim Benzema'dan geldi. Osasuna ise kupada çıktığı 7 karşılaşmada 15 gol buldu. Kırmızı-mavililerin en golcü futbolcusu ise 5 gol atan Kike oldu.

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