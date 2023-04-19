Middlesbrough - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Middlesbrough - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te 43. hafta maçında Middlesbrough ile Hull City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Middlesbrough - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MIDDLESBROUGH - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Middlesbrough - Hull City maçı 19 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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MIDDLESBROUGH - HULL CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Middlesbrough

Steffen; Smith, McNair, Lenihan, Giles; Howson, Hackney; Jones, Akpom, Mowatt; Archer

Hull City

Darlow; Coyle, McLoughlin, Greaves, Elder; Sayyadmanesh, Seri, Slater, Vaughan; Tufan, Traore