Benfica Feyenoord'un Türk yıldızı Orkun Kökçü'nün peşinde!

Feyenoord forması giyen milli oyuncumuz Orkun Kökçü'nün yeni adresi Portekiz olabilir.

Hollanda'da yayın yapan 1908.nl'ye göre; Benfica teknik direktörü Roger Schmidt, Orkun'un ne pahasına olursa olsun kadroya katılmasını istedi.

Enzo Fernandez'i transferin son günlerinde Chelsea'ye satan ve yerini dolduramayan Portekiz ekibi, transferde ilk hedef olarak Orkun Kökçü'yü görüyor. Haberde, Milli oyuncumuz için Feyenoord'un 40 milyon euro talep ettiği belirtildi. Ayrıca Benfica'nın, bu transfer için İngiltere Premier Lig'den en az bir büyük kulüple rekabet halinde olduğu yazıldı.