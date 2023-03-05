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Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget 1-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget’e 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 19:03
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget 1-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 16. haftasında Fenerbahçe ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Osmanlı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ABB Fomget'e 1-0 kaybetti. ABB Fomget'e getiren golü 13 dakikada Yuliia Shevchuk attı. ABB Fomget bu sonuçla 46 puanla liderliğe yükselirken, Fenerbahçe ise 32 puanla 3. sırada kaldı.

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