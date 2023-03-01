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OMUZ OMUZA DEPREM BAĞIŞ CANLI YAYIN İZLE 📺 | 1 Mart TFF yardım kampanyası hangi kanalda? Saat kaçta?

Ülkemizi sarsan büyük deprem felaketleri sonrası; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde ortak canlı yayın ile bağış kampanyası düzenlenecek. Futbolun önde gelen isimlerinin katılımı beklenen Omuz Omuza deprem bağış kampanyası merakla bekleniyor. "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasını canlı izlemek isteyenler arama motorlarında detayları araştırıyor. A Spor canlı yayın, A Spor izle, A Spor bağış kampanyası gibi ifadeler sorgulanıyor. Peki, 1 Mart TFF yardım kampanyası hangi kanalda? Saat kaçta?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 18:01
OMUZ OMUZA DEPREM BAĞIŞ CANLI YAYIN İZLE 📺 | 1 Mart TFF yardım kampanyası hangi kanalda? Saat kaçta?

TFF 1 Mart'ta futbol camiasını bir araya getiriyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yardım kampanyaları sürerken, futbol camiası da ortak canlı yayında bir araya gelecek. A Spor ekranlarında da yayınlanacak olan kampanya ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, TFF futbol camiası bağış yayını ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Omuz Omuza bağış kampanyası 1 Mart canlı yayın izle A Spor

OMUZ OMUZA BAĞIŞ KAMPANYASI 1 MART CANLI YAYIN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yapılan açıklamaya göre, 1 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinlik, spor kanallarından ortak yayımlanacak. A Spor'dan da yayınlanacak olan kampanya 1 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de canlı yayınlanacak ve 01.00'a kadar devam edecek. Spor dünyasından önemli isimlerden de destek mesajlarının beklendiği organizasyonun detayları haberimizde yer alacak.

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