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TFF'den Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden Türk futbolunun efsane isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 21:04
TFF'den Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun efsane isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Trabzonspor'a 4 Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası, Kıbrıs Barış Kupası ve 2. Lig şampiyonluğu kazandıran Ahmet Suat Özyazıcı, futbolcu olarak da 1959 yılında 4 kez amatör milli maçlarda forma giymişti.

Ahmet Suat Özyazıcı'nın cenazesi 19 Şubat Pazar (yarın) öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacak.

Merhum Ahmet Suat Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, Trabzonspor camiası ve Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

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