Beşiktaş'ın kahraman güreşçileri ve boksörleri canlı yayında! | Fatih Doğan #BizBeraberiz

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem, 10 ili etkisi altına aldı. Binlerce can kaybına yol açan acı olayda ülkenin dört bir yanından destekler deprem bölgesine gitmeye devam ediyor.

Beşiktaş kulübü güreş ve boks şubesinin sporcuları deprem bölgesine gidip yardım çalışmalarına katıldılar.

Beşiktaş boks şubesi menajeri Umutcan Danacıoğlu; Güreş şubesi menajeri Burhan Özel; Güreş şubesi antrenörü Soykan Kablan; Güreş şubesi sporcusu Ufuk Yılmaz; Güreş şubesi sporcusu Bulut Yancı; Güreş şubesi sporcusu Faruk Bafralı'dan oluşan gönüllü ekibi Futbol Plus canlı yayınında Fatih Doğan'ın sorularını yanıtladı. Sporcular bölgede birçok arama kurtarma çalışmasına katıldıklarını söylerken aynı zamanda farklı görevlerde de bulunduklarını belirttiler.

Beşiktaş boks şubesi menajeri Umutcan Danacıoğlu, Beşiktaş kulübüne ve diğer kulüplere seslendi. Danacıoğlu gönderdiği mesajda, bu derneklerin İstanbul'da arama kurtarma ekipleri kurmaları gerektiğini belirtti. İstanbul'da olacak bir deprem için herkesin hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiğini sözlerine ekledi.