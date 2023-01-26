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Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final karşılaşmasında Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:31
Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Real Madrid - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Real Madrid ile Atletico Madrid, çeyrek final maçında karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Atletico Madrid 26 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid

Courtois; Nacho, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Atletico Madrid

Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; Llorente, De Paul, Kondogbia, Carrasco; Griezmann, Depay

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