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Real Betis - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Süper Kupa

İspanya 2023 Süper Kupa karşılaşmasında Real Betis ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 10:14 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 10:15
Real Betis - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Süper Kupa

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İspanya 2023 Süper Kupa'da heyecan devam ediyor. Real Betis ile Barcelona kozlarını kupa yarışı için paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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REAL BETIS - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Barcelona maçı 12 Ocak Perşembe günü saat 22:00'de TiviBu Spor'da canlı yayınlanacak.

REAL BETIS - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis

Silva; Ruibal, Ruiz, Gonzalez, Miranda; Rodriguez, Carvalho; Henrique, Fekir, Rodri; Iglesias

Barcelona

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Alba; Pedri, Busquets, F. de Jong; Raphinha, Lewandowski, Dembele

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