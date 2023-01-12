Real Betis - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Süper Kupa

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İspanya 2023 Süper Kupa'da heyecan devam ediyor. Real Betis ile Barcelona kozlarını kupa yarışı için paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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REAL BETIS - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Barcelona maçı 12 Ocak Perşembe günü saat 22:00'de TiviBu Spor'da canlı yayınlanacak.

REAL BETIS - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis

Silva; Ruibal, Ruiz, Gonzalez, Miranda; Rodriguez, Carvalho; Henrique, Fekir, Rodri; Iglesias

Barcelona

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Alba; Pedri, Busquets, F. de Jong; Raphinha, Lewandowski, Dembele