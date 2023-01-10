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Inter - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Inter ile Parma, son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Inter - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 11:10
Inter - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Inter - Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Inter, Parma'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Parma maçı 10 Ocak Salı günü saat 23:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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