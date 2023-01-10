Avustralya futbolunda tarihi ceza! Yüzüne metal kovayla vurmuştu...

Melbourne derbisinde çıkan olaylar, Avustralya futbol tarihinin rekor cezalarını beraberinde getirdi. Melbourne Victory ile Melbourne City arasındaki karşılaşma taraftarların sahaya girmesi nedeniyle yarıda kaldı.

Bir Victory taraftarı Melbourne City kalecisi Tom Glover'ın yüzüne metal bir kovayla vurdu, kaleci kanlar içinde kaldı. Avustralya Futbol Federasyonu olayla ilgili tarihi ceza kesti.

Melbourne Victory'ye 380 bin dolar para cezası ve ertelemeli 10 puan silme cezası verildi. 2025-26 sezonu sonuna dek bir taraftar olayı yaşanması durumunda puan silme cezası uygulanacak.

Melbourne City'nin 1-0 üstünlüğü bulunduğu sırada ilk yarıda tatil edilen maç, önümüzdeki haftalarda 22. dakikadan itibaren oynatılacak.