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Oxford United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

FA Cup 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Oxford United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Oxford United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 12:20
Oxford United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Oxford United - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere FA Cup'ta heyecan 3. tur müsabakaları ile devam ediyor. Oxford United ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Oxford United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OXFORD UNITED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Oxford United - Arsenal maçı 9 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'de Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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