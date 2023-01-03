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Aktüel haberler (03.01.2023)

Eski takım arkadaşı Rio Ferdinand: Önemli olan gittiği takımdaki mutluluğu. Ronaldo da şu an mutlu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 06:50
Aktüel haberler (03.01.2023)

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transfer olması eleştirilmişti. Birçok yorumcu, Portekizli yıldızın kariyerinin sonuna doğru parayı tercih etmesine tepki göstermişti. Eski takım arkadaşı Rio Ferdinand ise konuya farklı bir açıdan yaklaştı. Ferdinand "Hangi seviyede oynarsanız oynayın her futbolcu için asıl mutluluk kulüpte nasıl hissettiğinizdir. Pek çok insanın gitmesini beklemediği bir ülke de olsa Ronaldo mutlu. ABD Ligi'ne gidene hak veriyorsanız Ronaldo'ya da vereceksiniz" dedi.

HOCA KARARI ONA BIRAKILDI

Ronaldo'nun Al- Nassr ile sözleşmesinde "Beğenmediği hocayı gönderebilir" maddesi yer alıyor. Bu maddeyi koydurması dikkat çekti.

JOAO FELIX ADA YOLCUSU

Atletico Madrid'te aradığını bulamayan Joao Felix ayrılığı kafasına koydu. Devre arası transfer döneminde genç oyuncunun kiralık olarak gönderilmesi gündemde. 23 yaşındaki oyuncuya Ada'dan iki talip var. Manchester United ve lig lideri Arsenal, Felix'in peşinde. 21 milyon euro kazanıyor.

VASQUEZ MİLAN'DA

İtalyan devi Guarani'nin kalecisi Devis Vasquez'i renklerine bağladı. Önceki gün Milano'ya giderek sağlık testinden geçen 24 yaşındaki eldiven, Milan ile anlaşmaya vardı. Bu transfer Çizme'de şaşkınlık oluşturdu. Milan'ın daha iyi bir isimle anlaşması bekleniyordu.

PSG 2023'E KÖTÜ GİRDİ

Fransa Ligi'nde lider PSG, yeni yıla kötü bir sonuçla başladı. PSG, Lens'e 3-1'lik skorla kaybetti. Lens'in gollerini Frankowski, Openda ve Maurice kaydetti. PSG'nin tek golü Etitilke'den geldi. 23 maç sonra ilk mağlubiyetini elde etti. Lens bu skorla lider PSG ile puan farkını 4'e kadar indirdi.

FERNANDEZ CHELSEA'YE

Dünya Kupası'nda formasıyla müthiş maçlar çıkaran Enzo Fernandez'in yeni rotası belli oldu. Benfica'nın orta saha oyuncusu Premier Lig'deki takipçileri arasından Chelsea'yi seçti. İngiliz kulübü, 21 yaşındaki genç futbolcu için Portekiz temsilcisine 120 milyon euro ödenecek.

YAŞLARI SAHTE ÇIKTI

FIFA'nın talebi üzerine Kamerun'un 17 Yaş Altı takımı yaş testine sokuldu. 30 futbolcudan 21'i testi geçemediği için kadrodan çıkarıldı. Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o çıkan sonuca üzüldüğünü belirterek "Bir an önce bu durumu Afrika futbolundan çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.

KAF-KAF SAHNEDE

Şampiyonlar Ligi playin ilk maçında Pınar Karşıyaka bugün UCAM Murcia ile karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisinin, İspanyol ekibiyle maçı 22.30'da başlayacak. Seride ikinci maç 11 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Gerekirse üçüncü karşılaşma 17 Ocak Salı günü Murcia'da oynanacak.

HENRY'YE EMANET

Belçika'nın De Bruyne, Mertens, Lukaku, Courtois, Hazard, Batshuayi gibi isimlerden oluşan altın jenerasyonu kupa kazanamamıştı. Teknik direktör Roberto Martinez ile de yollar ayrılmıştı. Takımın yıldızı Romelu Lukaku, gönlünden geçen yeni ismi açıkladı. Tecrübeli forvet "Benim için Henry, Belçika'nın bir sonraki teknik direktörü. Hiç şüphe yok, bunu açıkça söylüyorum: Bir sonraki hoca o olacak. Sürekli kazanmak istiyor " diye konuştu.

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