Şoke eden gelişme! Kamerun Milli Takımı'nda 30 futbolcudan 21'i men edildi

Kamerun futbolu yaş sahtekarlığıyla gündemde. Afrika basınında yer alan haberlere göre, U17 Kamerun Milli Takımı futbolcularının birçoğu yaşını küçük gösterdiği için kadrodan men edildi.
Sport News Africa'nın haberine göre, bir sonraki Afrika Kupası'na katılma hakkı kazanan Kamerun U17 takımına yapılan testlerde skandal ortaya çıktı.
30 futbolcunun 21'i diskalifiye edilirken federasyon kadrodan çıkarılan oyuncuların yerine dahil edilecek isimleri kamuoyuyla paylaşmadı.
Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o göreve geldikten sonra yaş sahtekarlığına karşı büyük bir mücadele başlatmıştı. 17 Haziran'da 44 futbolcunun yaş sahtekarlığı yaptığı ortaya çıkarılmıştı.