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Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den mesaj var! "Güzel bir haber olacak"

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve davalık olan Max Kruse, ülkesi Almanya'da da tutulamadı. Kruse, Wolfsburg'dan yaklaşık 2 milyon euro tutarında tazminat almıştı. Hayranları, Max Kruse'nin geleceğini, yıldız oyuncuya sordu ve beklemediği bir cevapla karşılaştı. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 14:08 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 14:13
Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den mesaj var! "Güzel bir haber olacak"

Wolfsburg'dan yaklaşık 1 milyon euro tutarında tazminat aldığı belirtilen Kruse geleceği hakkında, "Sırada hangi maceranın geleceğine karar vermek için biraz kendime zaman ayıracağım. Ama güzel bir haber olacak, buna söz verebilirim" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE İLE DAVALIK OLDU
Bilindiği üzere Kruse, Fenerbahçe'de de beklentilerin altında kalmış ve kulüp ile davalık olmuştu. Sarı-Lacivertliler'in Kruse ile yaptığı anlaşmayı KAP'a bildirmemesi de tartışma yaratmıştı. Kruse, 2019-20 sezonunda görev aldığı Fenerbahçe'de 23 maçta 7 gol 7 asistlik katkı yaparken futbolcu ile daha sonra FIFA'lık olunarak yollar ayrıldı.

KRUSE, FENERBAHÇE'DEN NE KADAR TAZMİNAT ALDI?
Fenerbahçe, yapılan görüşmeler sonrası karşılıklı anlaşma yoluna gittiği futbolcuya, menajerine ve avukatlara toplam 4.5 milyon euro ödeme yapmak durumunda kalmıştı. Kruse, Aaron Torschke ile yaptığı bir yayında, "Fenerbahçe'den yılda 3 milyon euro net maaş alıyordum" demişti. Söz konusu 4.5 milyon euro bedelin 3.75 milyon euro tutarı Kruse'ye, 750 bin euro da menajer ve avukatlara ödenmişti. Futbolcuya ödenen rakam, Fenerbahçe'nin KAP'a yapması gereken bedel olan 3.8 milyon euronun altında kaldığı için de bildirim yapılmadı.

KRUSE, ABD'DE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARIYOR
Wolfsburg ile de karşılıklı anlaşmayla yollarının ayrıldığı duyurulan 34 yaşındaki futbolcu, Florida'da güneşin tadını çıkarırken oğlu Lauro Maxim ile birlikte vakit geçirdi. Kruse'nin eski eşi bilindiği üzere ABD'de yaşıyor.

NEHRE DÜŞEN TOPU ALAMADI
Bu arada Max Kruse, oğluyla birlikte bahçede futbol oynadığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kruse'nin çekim yaptığı esnada ise futbol topunun nehre düşmüş olması gözlerden kaçmadı.

"NEHRE ATLA KRUSE"
Kruse, "Topu nasıl geri kazanacağım konusunda hiçbir fikrim yok" ifadesini kullanırken, Alman futbolcunun takipçileri ise deneyimli oyuncuya nehre atlaması tavsiyesinde bulundu.

"TİMSAHLARIN OLDUĞU NEHRE ATLAMAM"
Max Kruse ise "Hayır, timsahların olabileceği bir nehre atlamayacağım" şeklinde bir yanıt verdi.

ALMANYA'DA HALEN GÜNDEMDE
Wolfsburg Teknik Direktörü Niko Kovac ile problemler yaşayan ve Bundesliga ekibinden ayrılan Kruse ile ilgili bazı taraftarlar, "Kruse, takipçilerini artırmanın yollarını ve yeni işini bulmuş" yorumlarını yaptı.

BUNDESLIGA, ŞOVMENİNİ KAYBETTİ
Öte yandan geride bıraktığımız ay nargile ile poz veren Kruse için Alman yazarlardan Kevin Schwank, "Bundesliga en büyük şovmenini kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.

MAX KRUSE'NİN PERFORMANSI
Bu sezon Max Kruse, Wolfsburg ekibinde 5 maçta 269 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Kruse, geçen sezon ise Wolfsburg formasıyla 14 maçta 7 gol 1 asist, Union Berlin'de de 23 maçta 8 gol attı.

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