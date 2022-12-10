Haberler Futbol Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel'den acı haber!

Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel'den acı haber!

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz günlerde üzerine kale direği devrilen ve ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu 9 yaşındaki Yiğit Demirel, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 14:26
Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel'den acı haber!

Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kafatası ve çenesinde kırık oluşan 9 yaşındaki Demirel, 4 gündür tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeşil-mavili takımın 9 yaşındaki altyapı futbolcusu Yiğit Demirel, Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda 7 Aralık'ta antrenman öncesinde üzerine kale direği devrilmesi sonucu yaralanmıştı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz golcü bombası! Jorge Jesus'un gözü onda...
Boşanacağı iddia edilen Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan'dan açıklama gibi paylaşım! Babası 'haysiyetin, utanman yok mu?' demişti
Beşiktaş'tan 3 futbolcuyla ilgili açıklama!
Kocadağ'dan transfer sözleri! "Hocanın talebi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴 A SPOR CANLI YAYIN |
Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo paylaşımı!
Kayseri TOKİ çekiliş sonuçları, kazananlar isim listesi sorgula
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (10 Aralık)
Asgari ücrette son durum: Toplantıdan karar çıktı mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Burak Yılmaz'dan Galatasaray kampına ziyaret! Burak Yılmaz'dan Galatasaray kampına ziyaret! 15:35
Kocadağ'dan transfer sözleri! "Hocanın talebi..." Kocadağ'dan transfer sözleri! "Hocanın talebi..." 14:52
Yusuf Fehmi Genç halterde dünya şampiyonu! Yusuf Fehmi Genç halterde dünya şampiyonu! 14:46
Ayağı kırılan Neuer sezonu kapattı! Ayağı kırılan Neuer sezonu kapattı! 14:32
Üzerine kale direği devrilen Yiğit'ten acı haber! Üzerine kale direği devrilen Yiğit'ten acı haber! 14:25
Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den Güneş istedi Kartal oluyor! Yeni transfer Başakşehir'den 13:47
Daha Eski
Cenk Tosun açıkladı! "Türkiye'den teklif aldım" Cenk Tosun açıkladı! "Türkiye'den teklif aldım" 13:30
Emlak Konut - Galatasaray maçı saat kaçta? Emlak Konut - Galatasaray maçı saat kaçta? 12:49
F.Bahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması! F.Bahçe'den flaş Samet Akaydin açıklaması! 12:45
FB - BJK basketbol maçı saat kaçta? FB - BJK basketbol maçı saat kaçta? 12:34
Transferde mutlu son! Halil Akbunar Galatasaray'a Transferde mutlu son! Halil Akbunar Galatasaray'a 11:59
Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de... Stjepan Tomas'tan şampiyonluk tahmini! Süper Lig'de... 11:39