Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

"KUNTZ VE HAMİT ALTINTOP KONUSUNDA SABIRLI OLMALIYIZ"

Türkiye A Milli Takım hakkında konuşan eski milli yıldız, "Bence başarıyı yakalayacağız. Hamit çok akıllı bir futbolcuydu. Başka ülkelerdeki gibi sadece zaman lazım. Bu böyle bir sezonda olacak bir şey değil. Benim düşünceme göre iyi işler yapıyorlar ve iyi oyuncular var. Kuntz ve Hamit Altıntop konusunda sabırlı olmamız lazım. Avrupa kupası zamanı gelecek ve elemeler oynanacak. Onlara destek vermemiz lazım, maçlarda buna ihtiyaçları olacak. Daha maçlar başlamadan eleştirmeye başlarsak daha geriden başlamış oluruz. Faroe Adaları yenilgisi tabi ki utanç verici bir kaza. Oyuncular bunu biliyor çünkü üstlerinde Türkiye forması var. O maçta gol bile yememek gerekiyordu. En az 2-3 tane atmalıydık. Böyle maçları kaybetmek tecrübe getirir. Milli takım daha da güçlenecektir." dedi.