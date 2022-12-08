Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe, Başakşehir ve Antalyaspor formalarını giyen, Eski A Milli Takım oyuncusu Mevlüt Erdinç, Hürriyet'e konuştu.
"PSG KÜÇÜKLÜĞÜMÜN TAKIMI"
Fransa kariyeri hakkında konuşan milli oyuncu, "Sochaux'ya 13 yaşındayken geldim ve altyapıya seçildim. Beni Olympique Lyonnais'da o dönem seçmelere çağırmıştı. O zamanlar Sochaux, bulunduğumuz bölgenin en iyi takımlarından biriydi. Mesela şu an Fransa Milli Takımı'nda oynayan Ibrahima Konaté'de burada yetişti. Orada sadece futboluna değil, yaşantına ve karakterine de bakıyorlardı. Babam, Sochaux çok uzak olduğu için ilk başta kabul etmedi. Abim, babamı ikna etmek için yarım saat konuştu. Sochaux'daki ilk profesyonel maçımı 2005 yılında oynadım, 2007 ve 2008'de patlama yaptım diyebilirim. İlk sezonumda ligde 11 gol attım. O zamanlar beni Fransa'da isteyen kulüpler vardı. Menajerim, "İstersen 1 sene daha burada kal, tecrübe kazan" dedi. Burada tecrübe kazandıktan sonra 22 yaşında Paris Saint Germain'e transfer oldum.
İlk sezonumda çok başarılı oynadım ve ligde 15, Fransa Kupası'nda da 4 gol attım. İkinci senem zor bir sezondu. Bütün maçlarda ilk 11 oynuyordum ama bazı maçları ne yazık ki sakat bir şekilde oynuyordum. Hocamız bana çok güveniyordu. Paris'te çok güzel bir iz bıraktım. Paris'e her gittiğimde veya başka takımlarda onlara karşı oynadığımda taraftarlar hep alkışlardı. PSG, küçüklüğümün takımıydı. Ben küçükken oraya Anelka, Ronaldinho ve Okocha geliyordu. Carlo Ancelotti geldikten sonra takıma çok sayıda transfer yapıldığı için ben fazla oynamıyordum. 25 yaşındaydım ve oynamaya ihtiyacım olduğu için ayrıldım. Daha sonra 7,5 milyon Euro'ya Rennes kulübüne transfer oldum. Burada 2 sene kaldım ve 55 maçta 18 gol attım." ifadelerini kullandı.