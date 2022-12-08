Haberler Futbol Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe, Başakşehir ve Antalyaspor formalarını giyen, Eski A Milli Takım oyuncusu Mevlüt Erdinç, Galatasaray hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transferi hakkında konuşan Erdinç " Galatasaray benim yerime Tarık Çamdal'ı aldı" ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 10:34
Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe, Başakşehir ve Antalyaspor formalarını giyen, Eski A Milli Takım oyuncusu Mevlüt Erdinç, Hürriyet'e konuştu.

Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

"PSG KÜÇÜKLÜĞÜMÜN TAKIMI"

Fransa kariyeri hakkında konuşan milli oyuncu, "Sochaux'ya 13 yaşındayken geldim ve altyapıya seçildim. Beni Olympique Lyonnais'da o dönem seçmelere çağırmıştı. O zamanlar Sochaux, bulunduğumuz bölgenin en iyi takımlarından biriydi. Mesela şu an Fransa Milli Takımı'nda oynayan Ibrahima Konaté'de burada yetişti. Orada sadece futboluna değil, yaşantına ve karakterine de bakıyorlardı. Babam, Sochaux çok uzak olduğu için ilk başta kabul etmedi. Abim, babamı ikna etmek için yarım saat konuştu. Sochaux'daki ilk profesyonel maçımı 2005 yılında oynadım, 2007 ve 2008'de patlama yaptım diyebilirim. İlk sezonumda ligde 11 gol attım. O zamanlar beni Fransa'da isteyen kulüpler vardı. Menajerim, "İstersen 1 sene daha burada kal, tecrübe kazan" dedi. Burada tecrübe kazandıktan sonra 22 yaşında Paris Saint Germain'e transfer oldum.

Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

İlk sezonumda çok başarılı oynadım ve ligde 15, Fransa Kupası'nda da 4 gol attım. İkinci senem zor bir sezondu. Bütün maçlarda ilk 11 oynuyordum ama bazı maçları ne yazık ki sakat bir şekilde oynuyordum. Hocamız bana çok güveniyordu. Paris'te çok güzel bir iz bıraktım. Paris'e her gittiğimde veya başka takımlarda onlara karşı oynadığımda taraftarlar hep alkışlardı. PSG, küçüklüğümün takımıydı. Ben küçükken oraya Anelka, Ronaldinho ve Okocha geliyordu. Carlo Ancelotti geldikten sonra takıma çok sayıda transfer yapıldığı için ben fazla oynamıyordum. 25 yaşındaydım ve oynamaya ihtiyacım olduğu için ayrıldım. Daha sonra 7,5 milyon Euro'ya Rennes kulübüne transfer oldum. Burada 2 sene kaldım ve 55 maçta 18 gol attım." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

"ABDULLAH AVCI ANCELOTTİ GİBİ"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı hakkında açıklamalarda bulunan Erdinç, "Başakşehir, çok iyi yönetiliyordu. Önde Adebayor oynuyordu. Abdullah Avcı, çok değer verdiğim iyi bir hoca. Abdullah Avcı, PSG'deki Christophe Galtier ve Real Madrid'deki Carlo Ancelotti gibi konuşmalarıyla takımı bir arada tutan bir hoca. Bazen kendime, "Abdullah Avcı gibi bir hoca neden Avrupa'ya gitmedi?" diye soruyordum. Kendisi Başakşehir ve Trabzonspor'da başarılı oldu. Abdullah hoca bence Avrupa'yı bir denemeli çünkü o kalite onda var. Geldiğimde, "Başakşehir'de Avrupa'dan bir farklılık hissetmiyorum" demiştim. Çünkü Avrupai bir kulüptü. Çoğu maç yedek oynadım. Süper Lig'de 4 gol atmıştım. O gollerin hepsini bana Edin Visca attırmıştı. Eğer oynadığınız takımda Edin Visca varsa gol atacağınıza emin olabilirsiniz." dedi.

Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

Üçüncü transfer durumumda da Başakşehir'e kiralıktan dönmüştüm ve Galatasaray beni istiyordu. 1,5 ay bekledim. "Falcao'yu alacağız, sonra da seni alacağız" dediler. Falcao, Galatasaray'a gelmişti. Daha sonra Ersun Hoca aradı beni. Bana, "Benim taktiğimi biliyorsun. Tek forvet oynuyorum. Vedat oynuyor ama seni alternatif olarak almak istiyoruz. Gelmek ister misin?" diye sordu. Başakşehir beni PAF takımına göndermişti. Başakşehir'de PAF takımda kalıp sezonu böyle geçirmenin doğru olmayacağını düşündüm. Ersun Yanal'a teklifi kabul ettiğimi ve hazır olduğumu söyledim. Sonra Fenerbahçe'ye imza attım." dedi.

Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

"PSG ANTRENMANLARINA GİDİYORUM"
Eski hocası Galtier hakkında konuşan Erdinç, "Paris Saint Germain- Maccabi Haifa maçı vardı. İnstagram hesabımda futbolu bıraktığımı yazmıştım. Yöneticiler beni arayıp, "Seni maça ve taraftarlarla görüşmeye davet ediyoruz" dediler. Taraftarlarla beraber sevinç yaşadık. Öyle büyük bir kulüpte güzel bir iz bıraktığım için gururluydum. "Futbolu bıraktın ama burası senin evin" dediler. PSG'nin hocası Christophe Galtier, benim Saint-Étienne'den eski hocamdı. Galtier bana, "Kapımız sana her zaman açık. İstediğin zaman gel. Burası senin evin" dedi. Zaman zaman antrenmanlara gidiyorum. İnanılmaz bir şey yaşadım." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

"BURAK YILMAZ FRANSA'DA BÜYÜK İZ BIRAKTI"
Fransa'da oynayan Türk oyuncular hakkında konuşan Erdinç, "Lille'nin hocası o zaman Christophe Galtier'di. Sahada inanılmaz bir uyum sağladılar ve taraftarlar tarafından çok seviliyorlardı. Burak Yılmaz, sadece iki sezon oynadı ama Fransa'da çok büyük bir iz bıraktı. Burak Yılmaz verdiği röportajda, "Ben buraya şampiyon olmaya geliyorum" demişti. Bunu söylemek için normalde iki sefer düşünmek gerekiyor. Çünkü Marsilya ve PSG gibi takımlar vardı. Hocanın taktiği ve Burak Yılmaz'ın golleriyle bütün sezon hep iyi gittiler." dedi.

Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

"Cengiz ilk geldiğinde hoca onu tam yerinde oynatıyordu. Çok güzel bir sezon geçirdi ve Marsilya taraftarı Cengiz'i çok sevdi. Fransa'da herkes Cengiz'in kalitesini biliyor. Hocası bu sezon onu yedek olarak kullandı. Cengiz'le en son konuşmadım ama aram iyidir onunla. Eminim ki ayrılmak istiyordur çünkü hocası onu oyuna almıyor ve yerinde oynatmıyor. Bunu bir oyuncuya yapamazsın. Neden yaptıklarını anlamıyorum. Galatasaray'a bakarsak inanılmaz bir kadrosu var. Buraya gelse tabi ki oynayacak. Yunus Akgün giderse belki olabilir. Çünkü Yunus Akgün'de kaliteli bir oyuncu bence."

Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

"Fransa ve Türkiye'de oynadım. Avrupa'da kaleciler daha güçlü diyebiliriz. Çok kalecimiz yok ama bizde de Altay, Uğurcan var. Doğan Alemdar'ı Rennes'de geleceğin kalecisi olarak düşünüyorlar. Çok kaliteli ve iyi bir kaleci. Doğan'ı şu an tecrübeli bir kaleciyle çalıştırıyorlar. 1 sene sonra Rennes'in kalecisi Doğan olacak. İnşallah bu durum bizim Türk kalecilerimize kapı açar." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

"FENERBAHÇE BANA ESKİ BARCELONA'YI HATIRLATIYOR"
Maçı nasıl yaşadığını ve okuduğunu hayranlıkla izliyorum. Kendine öyle bir güveniyor ki maçı 3-0'dan hemen 3-3'e getirebiliyor. Fenerbahçe, çok büyük bir hocayı getirdi. Akıllı transferler yaptılar. Önde ve top kaybettiklerinde hemen pres yapıp topu kazanıyorlar. Ondan dolayı çok gol atıyorlar. O yüzden bana eski Barcelona'yı hatırlatıyor. Top kaybında pres yapıp topu kazanarak hemen gol atıyorlardı. Fenerbahçe bence böyle oynuyor. Oyuncuların payı var ama Jorge Jesus'un payı bence yüzde 90'dır." dedi.

Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

"GALATASARAY BENİM YERİME TARIK ÇAMDAL'I ALDI"

Türkiye'ye transferi hakkında konuşan Mevlüt Erdinç, "Galatasaray'a üç kez gitme imkânım vardı. Hiçbirinde de nasip olmadı. O dönem Sochaux'da menajerimle ve yönetimle konuşarak yeni kontrat imzaladım ve sözleşmeyi uzatmıştım. Sochaux'da 11 gol attığım ilk sezonumda bir gün antrenman çıkışı Arda Turan aradı. Arda, "Mevlüt, müsaitsen başkan seninle konuşmak istiyor" dedi. Doğru hatırlıyorsam o dönem Galatasaray'da başkan Adnan Polat'tı. Kendisiyle çok kısa konuştuk. Bana, "Galatasaray'a gelmek ister misin?" diye sordu. Kendisine, "Aradığınız için teşekkür ederim başkanım. Kontratımı Sochaux ile yeni uzattım. Sochaux, beni size 1-2 milyona vermez maalesef" dedim. "Ne kadar isterler?" diye sorduğunda da, "Benim bildiğim en az 8-10 milyon isterler" dedim. "Çok pahalı. Nasip olmayacak o zaman" dedi. Sonra konu kapandı.

Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

1 sene sonra bonuslarla beraber PSG'ye 10 milyon Euro'ya transfer oldum. İkinci görüşme, Galatasaray'ın eski sportif direktörü Bülent Tulun'la oldu. Benimle görüşmek için Saint-Étienne'ne geldi. Kendisiyle konuşup anlaştık. Saint-Étienne'de başarılı iki sezon geçirip 21 gol atmıştım. Beni İstanbul'a davet ettiler. İstanbul'a gidip transferimin gerçekleşmesini bekledim fakat gerçekleşmedi.

Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

Galatasaray bana, "Bizim bütçemiz 4 milyon Euro. Seni alacağız" demişti. Zaten Saint-Étienne de 4 milyon Euro istiyordu. Kaldığım otelde bir sabah uyandığımda Tarık Çamdal'ın 4 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza attığını öğrendim. Kendi kendime, "Galatasaray'ın bütçesi 4 milyon Euro'ydu, Tarık Çamdal'ı aldılar" dedim. Menajerimi arayıp, "Oyuncu aldılar. Bence bu sezon için bütçeleri kapandı. Olmayacak galiba" dedim. Menajerim de kulübü aradı fakat kimseye ulaşamadı. Menajerim aradığında bana, "Fransa'ya dönebilirsin, almıyorlar" dedi.

Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

"KUNTZ VE HAMİT ALTINTOP KONUSUNDA SABIRLI OLMALIYIZ"

Türkiye A Milli Takım hakkında konuşan eski milli yıldız, "Bence başarıyı yakalayacağız. Hamit çok akıllı bir futbolcuydu. Başka ülkelerdeki gibi sadece zaman lazım. Bu böyle bir sezonda olacak bir şey değil. Benim düşünceme göre iyi işler yapıyorlar ve iyi oyuncular var. Kuntz ve Hamit Altıntop konusunda sabırlı olmamız lazım. Avrupa kupası zamanı gelecek ve elemeler oynanacak. Onlara destek vermemiz lazım, maçlarda buna ihtiyaçları olacak. Daha maçlar başlamadan eleştirmeye başlarsak daha geriden başlamış oluruz. Faroe Adaları yenilgisi tabi ki utanç verici bir kaza. Oyuncular bunu biliyor çünkü üstlerinde Türkiye forması var. O maçta gol bile yememek gerekiyordu. En az 2-3 tane atmalıydık. Böyle maçları kaybetmek tecrübe getirir. Milli takım daha da güçlenecektir." dedi.

Mevlüt Erdinç'ten flaş Galatasaray sözleri! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar"

"MİLLİ TAKIMDA ENES ÜNAL'A GÜVENMELİYİZ"

Türkiye Milli Takımı'ndaki forvetleri değerlendiren Erdinç, "Bence artık milli takımda Enes Ünal'a güvenmeliyiz. Çünkü her sezon Avrupa'da oynadığı kulüplerde ilk 11'de oynuyor. Türkiye'de 1 maç oynatıp eleştiriyoruz. Güzel bir seri yapması için şans verilmesi gerekiyor. Enes Ünal'la oynadım. Kendisi hızlı, kafa topu hakimiyeti iyi, teknik, uzun boylu ve modern bir oyuncu. İnanın bana 1-2 sene sonra büyük bir kulübe gidecek. Neden güvenmediğimizi anlayamıyorum. Şu an milli takımda 9 numara yok. Burak Yılmaz varken çok iyi görevini yapıyordu. Maalesef Serdar Dursun Fenerbahçe'de oynamıyor. O da bence iyi bir alternatif olabilirdi." dedi.

DİĞER
Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de tarihi devrim! Mehmet Büyükekşi yeni kararları açıkladı...
Erzurum'da ortaokul öğrencisi kızların 'erkek' kavgası! İfade sonrası serbest kaldılar: Dövdü, üzgünüm
Okan Buruk 3 ismin biletini kesti!
FIFA soruşturma açtı! Muslera'yı bekleyen ceza...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Medya Dünyası
Cadiz - Manchester United maçı saat kaçta?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Asgari ücrette son durum: Toplantıdan karar çıktı mı?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boston Phoenix'i farklı geçti! NBA'de gecenin sonuçları Boston Phoenix'i farklı geçti! NBA'de gecenin sonuçları 11:00
Sivasspor - Saarbrücken maçı saat kaçta? Sivasspor - Saarbrücken maçı saat kaçta? 10:51
Milli yıldızdan flaş itiraf! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar" Milli yıldızdan flaş itiraf! "Benim yerime Tarık Çamdal'ı aldılar" 10:34
Güneş'ten Caner Erkin kararı! Güneş'ten Caner Erkin kararı! 10:12
3 büyüklerden transfer yarışı! 3 büyüklerden transfer yarışı! 10:10
TFF'den Onur Bulut'a büyük onur! TFF'den Onur Bulut'a büyük onur! 10:03
Daha Eski
Okan Buruk 3 ismin biletini kesti! Okan Buruk 3 ismin biletini kesti! 09:45
FIFA soruşturma açtı! Muslera'yı bekleyen ceza... FIFA soruşturma açtı! Muslera'yı bekleyen ceza... 09:38
Türk Telekom evinde kaybetti Türk Telekom evinde kaybetti 09:20
Tofaş Macaristan deplasmanında kazandı Tofaş Macaristan deplasmanında kazandı 09:10
"Gitmesine göz yumulmasa..." "Gitmesine göz yumulmasa..." 09:09
Pınar Karşıyaka sahasında kaybetti Pınar Karşıyaka sahasında kaybetti 09:02