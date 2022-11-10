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Futbolda tarih yazan korkusuzlar

İstanbul'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Milli Takımı, "Fotomaç- Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü"ne layık görüldü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Futbolda tarih yazan korkusuzlar

Ampute Milli Takımı'nın ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Törende Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ile birlikte, Teknik Direktör Osman Çakmak, Asbaşkan Arif Ölmez, Başkan Vekili Emre Ete, futbolcular Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Bülent Çetin ve Serkan Dereli de hazır bulundu.


Federasyon Başkan Muaz Ergezen şu ifadeleri kullandı: "En başından bu yana sayın Cumhurbaşkanımız hep yanımızda. Ne zaman başımız sıkışsa hep desteklerini hep hissettik. Kendilerine teşekkür ederiz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu bizleri hep destekledi. Şüphesiz büyük ve heyecan verici bir organizasyon. Bunun burada paylaşılması, çözümler üretilmesi çok önemli. Bu yüzden Turkuvaz Medya'yı tebrik ediyorum. Büyük kulüplerimizin her konuda öncü oldukları gibi ampute futbolda da mutlaka öncü olmalarını bekliyoruz. Onlarında da birer ampute futbol takımı olmasını istiyoruz."


Dünya Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Fotomaç'ın 'Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü'nü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı.

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