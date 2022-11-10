Fotomaç ödülleri sahibini buldu

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yanı sıra kulüp başkanları, teknik direktörler, futbolcular ve futbol camiasının önemli isimlerini bir araya getiren organizasyonda geçen sezona damga vuran isimler ödüllerini aldı.

Zeki Uzundurukan, Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ni her geçen yıl daha da güçlendirerek devam ettirdiklerini söyledi. Uzundurukan, Turkuvaz Medya spor yazarları ve yöneticileri tarafından oluşturulan jürinün seçimi sonrası ödül kazanmaya hak kazanan isimleri kutladı.

Fotomaç Ödülü'nü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Kanallar Genel Müdürü Abdülhalik Çimen'in elinden aldı.

Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü Mustafa Denizli'ye gitti. Ödülü, Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş takdim etti.

Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü, 2021-22 sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tamamlayan Sivasspor'un oldu. Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz ödülü Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'dan aldı.

Yılın Çıkış Yapan Teknik Direktörü Ödülü'ne Nuri Şahin layık görüldü. Şahin'in yerine ödülü Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan aldı. Ödülü Turkuvaz Reklam Genel Müdür Yardımcısı Ümit Erçelik takdim etti.

Yılın Sol Kanat Oyuncusu Ödülü'nü Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kazandı. Ödülünü yazarımız Levent Tüzemen, Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'e takdim etti.

Yılın Sol Stoperi Ödülü geçen sezon Konyaspor'da oynayan Abdülkerim Bardakcı'ya gitti. Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim'in yerine ödülünü Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Fotomaç Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bülent Can'dan aldı.

Trabzonsporlu oyuncu Marek Hamsik 'Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu Ödülü'nü Spor Yazarı ve A Spor Yorumcusu Ulaş Özdemir'den alırken, 'Yılın 10 Numarası Ödülü' Trabzonsporlu oyuncu Anastasios Bakasetas'a Turkuvaz Medya Matbaa Genel Müdürü Mehmet Kamiloğlu tarafından verildi.

Süper Lig'in En İyileri Ödüllerinin 'Sezonun Oscarları Kategorisi'nde de Yılın Takımı Trabzonspor seçildi. Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan 'Yılın Takımı Ödülü'nü, A Spor Yorumcusu Abdullah Ercan'ın elinden aldı. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır 'Yılın Kalecisi Ödülü'nü Trabzonspor Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas'tan aldı.

Umut Bozok 'Yılın Forveti' seçilirken ödülünü Fotomaç Gazetesi Yayın Koordinatörü Cenk Atılgan takdim etti.

Türk futbolunda fark yaratan teknik direktör ödülü kazanan İlhan Palut'a plaketi, Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli takdim etti.

Yılın Sol Beki Ödülünü Konyaspor forması giyen Guilherme Sitya kazandı. Tecrübeli futbolcuya ödülünü, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut verdi.

Yılın Sağ Kanat Oyuncusu Ödülüne Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal layık görüldü. Ödülünü, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'a takdim etti.

Yılın Sağ Stoperi Ödülünü Adana Demirspor'dan Samet Akaydın kazandı. Ödülünü Adana Demirspor Kurumsal İletişim Direktörü Burçin Dinç, Fotomaç Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mecit Coşkun'dan aldı.

Yılın Sağ Beki Ödülüne Kayserispor'da forma giyen Onur Bulut layık görüldü. Ödülünü Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan, Kayserispor Başkan Vekili Semra Demirer'e takdim etti.

Yılın Teknik Direktörü Ödülü' Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın oldu. Avcı'ya ödülünü A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin verdi.

Yılın Kulüp Başkanı ödülü Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oldu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na ödülünü, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan verdi.