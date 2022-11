Başkan Recep Tayyip Erdoğan TFF heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde; TFF Başkan Vekilleri İbrahim Burkay, Murat Aksu, Yusuf Günay, Nüket Küçükel Ezberci, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Hamit Altıntop, İdil Karademirlidağ Suher, Ramazan Üçdan, Talat Papatya, Murat Şahin ve Genel Sekreter Kadir Kardaş yer aldı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da kabulde hazır bulundu.



"GEREKEN HER TÜRLÜ ADIMI ATIYORUZ, ATACAĞIZ"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Türk futbolunun daha da ileriye gitmesi, milletimizden gördüğü ilgiye layık bir konuma ulaşması için gereken her türlü adımı atıyoruz, atacağız" dedi.



Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda açılan "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"nin açılışı nedeniyle TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, serginin Türk futbol tarihine ışık tutma yanında gençlere spor aşkının aşılanmasına da katkı sağlayacağına inandığını söyledi.



Serginin, Türkiye'de futbolun hangi aşamalardan geçerek bugünlere geldiğini gösteren önemli bir hafıza olduğunu belirten Erdoğan, "Türk futbolunun daha da ileriye gitmesi, milletimizden gördüğü ilgiye layık bir konuma ulaşması için gereken her türlü adımı atıyoruz, atacağız. Bugün Türkiye spor altyapısında gerçekten çok ileri bir noktaya ulaştı. Ülkemizin pek çok şehrine, dünyada parmakla gösterilen yeni stadyumlar kazandırdık. Şimdiye kadar 36 stadyumun yapımı bitti, 6'sının yapımı, 4'ünün de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. İnşallah onları da vakitlice tamamlayarak sporcularımızın ve sporseverlerin istifadesine sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



Tüm bunları yaparken tek gayelerinin futbolla birlikte tüm spor dallarında Türkiye'nin uluslararası alanda hak ettiği konuma gelmesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ampute Futbol Milli Takımımız, Avrupa'da ve dünya ölçeğinde elde ettiği üstün başarılarla bu konuda örnek teşkil ediyor. İnancın, iradenin ve azmin hiçbir engel tanımayacağını burada görüyoruz. Uluslararası müsabakalarda benzer başarı hikayelerini diğer takımlarımızın da yazmasını temenni ediyoruz. Bu konuda devletimiz, spor kulüplerimiz ve futbolcularımızla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na da önemli sorumluluklar düşüyor. Federasyonumuzdan ayrıca futbola husumetin, holiganlığın ve siyasetin girmemesi için de azami gayret göstermesini bekliyoruz. Bölgemizin ve dünyanın içinde bulunduğu hassas durum sporun birleştirici, birliği güçlendirici fonksiyonuna daha çok ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. İnşallah bunu da son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte, sizlerle omuz omuza, sizlerle dayanışma içinde gerçekleştireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. İlk günden itibaren Türk futboluna katkı yapan, sahalarda ter döken tüm sporcularımızı ve yöneticilerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun siz değerli yöneticilerine ülkemiz sporunun gelişmesine verdiğiniz destekler dolayısıyla teşekkür ediyorum."



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, A Milli Takım'ın tarihindeki 600'üncü maçı olan 11 Ekim 2021 tarihindeki Letonya - Türkiye müsabakasında giyilen ve ay-yıldızlı futbolcuların imzaladığı forma takdim edildi.