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St. Johnstone taraftarlarının açtığı Eskişehirspor pankartı İskoçya Ligi’ne damga vurdu

İskoçya’da bulunan kardeş takımı St. Johnstone’un taraftar grubu, lig maçında Eskişehirspor pankartı açtı .

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 14:28
St. Johnstone taraftarlarının açtığı Eskişehirspor pankartı İskoçya Ligi’ne damga vurdu
Eskişehirspor'un İskoçya'da bulunan kardeş takımı St. Johnstone'un taraftar grubu, lig maçında açtıkları pankartla tribünlerde uzun süre unutulmayacak bir görüntüye imza attı.

Eskişehirspor'un, Avrupa kupalarında karşılaştığı ve kardeş takım ilan edilen St. Johnstone taraftarları son zamanlarda yaptıkları paylaşımlarla kırmızı-siyahlılar için destek istemişti.

St. Johnstone taraftarları, yaptıkları çağrıların yanında bu hafta oynanan lig maçında uzun süre konuşulacak bir pankart açtılar.

İskoçya Ligi'nin 13'üncü haftasında oynanan Kilmarnock maçının 26. dakikasında, "Eskişehirspor'u Kurtarın" ve "Anadolu'nun Yıldızı Işıl Işıl Parlasın" pankartları tribünde yerini aldı. St. Johnstone taraftarının gösterdiği fair-play örneği, Eskişehirspor taraftarı ve futbolseverlerden de tam not aldı.
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