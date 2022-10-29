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Samuel Eto'o'dan eski takım arkadaşı Thierry Henry için flaş sözler!

Bir dönem ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formalarını giyen Kamerunlu forvet Samuel Eto'o, Barcelona'dan eski takım arkadaşı Thierry Henry hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 09:02 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 09:26
Samuel Eto'o'dan eski takım arkadaşı Thierry Henry için flaş sözler!

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yapan Samuel Eto'o, eski takım arkadaşı Thierry Henry ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Eto'nun kendisi için yapılan bir belgeselde konuşurkenki videosu yayınlandı.

"BENİM SEVİYEM DEĞİLDİ"

41 yaşındaki Kamerunlu efsane isim yaptığı değerlendirmede, Thierry Henry'nin kendi seviyesinde olmadığını ifade ederek, "Bence Thierry Henry, Nicolas Anelka seviyesinde değildi. Henry iyiydi ama benim seviyemde de değildi" dedi.

Samuel Eto'o ve Thierry Henry Barcelona'da iki sezon birlikte forma giymiş ve Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga şampiyonlukları yaşamıştı.

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