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YENİ MALATYASPOR AĞRI 1970 SPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Ağrı 1970 Spor, Yeni Malatyaspor Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 09:29 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 09:37
YENİ MALATYASPOR AĞRI 1970 SPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla sürüyor. Yeni Malatyaspor ile Ağrı 1970 Spor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı nasıl izlenir? İşte tüm detaylar...

YENİ MALATYASPOR AĞRI 1970 SPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

YENİ MALATYASPOR AĞRISPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı 20 Ekim Perşembe günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

YENİ MALATYASPOR AĞRI 1970 SPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI

20 Ekim Perşembe
13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
14.00 Menemen FK - Bulvarspor
15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970
17.30 Giresunspor - Amasya FK

ASpor CANLI YAYIN

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