GİRESUNSPOR AMASYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Giresunspor - Amasyaspor Spor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla sürüyor. Giresunspor - Amasyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Amasyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı nasıl izlenir? İşte tüm detaylar...

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GİRESUNSPOR AMASYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Amasyaspor maçı 20 Ekim Perşembe günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

GİRESUNSPOR AMASYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI



20 Ekim Perşembe

13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK

14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor

14.00 Menemen FK - Bulvarspor

15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970

17.30 Giresunspor - Amasya FK