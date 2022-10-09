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Huddersfield - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 14. haftada Huddersfield - Hull City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Huddersfield - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 10:54 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 11:00
Huddersfield - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Huddersfield - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te 14. hafta maçında Huddersfield ile Hull City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Huddersfield - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HUDDERSFIELD - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Huddersfield - Hull City maçı 9 Ekim Pazar günü saat 14.30'da TV 8'de canlı yayınlanacak.

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HUDDERSFIELD - HULL CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Huddersfield

Nicholls; Lees, Helik, Turton; Thomas, Rudoni, Camara, Jackson; Holmes; Rhodes, Ward

Hull City

Baxter; Coyle, Jones, Greaves, Elder; Slater, Tufan; Christie, Pelkas, Sinik; Estupinan

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