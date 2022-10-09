Casillas ve Puyol'dan 'birliktelik' açıklaması! İroni mi yaptılar?

İspanyol eski futbolcular Iker Casillas ile Carles Puyol, Twitter hesaplarından karşılıklı paylaşımlarda bulundu. Eski oyuncular, birlikte ilişki yaşadıklarına dair açıklamada bulundular.

İspanya'nın ve Real Madrid'in eski kalecilerinden Iker Casillas, Twitter hesabından "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı. Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek çarpıcı bir yanıt verdi.

PAYLAŞIMINI SİLEN CASILLAS İRONİ Mİ YAPTI?



Bir süre sonra attığı tweet'i silen Casilla için İspanyol medya kuruluşlarından AS, 'Casillas ironi yaptı' ifadelerinin yer aldığı bir haber yayınladı.