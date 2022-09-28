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Kırklarelispor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kırklarelispor ile Siirt İl Özel İdaresi Spor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kırklarelispor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 10:00
Kırklarelispor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Kırklarelispor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

👉 Kırklarelispor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Kırklarelispor ile Siirt İl Özel İdaresi Spor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kırklarelispor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIRKLARELİSPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kırklarelispor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçı 27 Eylül Salı günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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