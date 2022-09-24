İskoçya - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉 İskoçya - İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken İskoçya ile İrlanda karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İskoçya - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSKOÇYA - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İskoçya - İrlanda maçı 24 Eylül Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport'ta naklen canlı olarak yayınlanacak.

İSKOÇYA - İRLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İskoçya

Gordon; Hickey, McKenna, Hendry, Tierney; McGregor, McTominay; Armstrong, McGinn, Christie; Dykes

İrlanda

Bazunu; O'Shea, Collins, Egan; Doherty, Cullen, Molumby, Knight, McClean; Hogan, Parrott