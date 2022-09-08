Haberler Futbol Flamengo-Velez Sarsfield: 2-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET) Libertadores Kupası'nda finalin adı belli oldu!

Flamengo-Velez Sarsfield: 2-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET) Libertadores Kupası'nda finalin adı belli oldu!

Son dakika spor haberleri... Güney Amerika'nın en prestijli turnuvalarından olan Libertadores Kupası'nda finalin adı netleşti. Velez Sarsfield'ı 2-1 yenen Flamango, finalde Athletico Paranaense ile rakip oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 09:01
Flamengo-Velez Sarsfield: 2-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET) Libertadores Kupası'nda finalin adı belli oldu!

Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Libertadores yarı finalinde Brezilya ekibi Flamengo ile Arjantin ekibi Velez Sarsfield karşı karşıya geldi.

Maracana'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Flamengo, toplamda 6-1'lik skora ulaşarak finale adını yazdırdı.

Karşılaşmada Flamango'ya galibiyeti getiren goller 42'de Pedro ve 68'de Marinho'dan geldi.

Flamengo böylelikle son 4 yılda 3. kez finale adını yazdırmayı başardı.

Flamengo, finalde bir başka Brezilya ekibi Athletico Paranaense'yle karşılaşacak.

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