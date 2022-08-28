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Milli futbolcu Ozan Tufan'ın amcası Hakkı Tufan vefat etti

Son dakika haberleri... Hull City'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan'ın amcası Hakkı Tufan, 66 yaşında hayatını kaybetti. Hakkı Tufan'ın diyaliz hastası olduğu ifade edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 12:33
Milli futbolcu Ozan Tufan'ın amcası Hakkı Tufan vefat etti

İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan'ın amcası emekli imam Hakkı Tufan, tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybetti. Uzun süredir diyaliz ve şeker hastalığına bağlı tedavi gördüğü öğrenilen Hakkı Tufan'ın böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Hakkı Tufan, dün Harmancık ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından aile mezarlığında toprağa verilirken, cenaze törenine milli futbolcu Ozan Tufan katılamadı. Öte yandan evli ve 3 çocuk babası olan Tufan'ın kızı Merve'nin önümüzdeki hafta düğününün olduğu öğrenildi.

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