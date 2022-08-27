Cüneyt Çakır için dev iddia! MHK'nın başına mı geçiyor?

Yakın zamanda hakemliğe veda eden Cüneyt Çakır'ın sezon sonuna kadar olan sözleşmesinden doğan alacağından vazgeçtiği iddia edildi. Çakır'ın Merkez Hakem Kurulu'na başkan olmak için hazırlık yaptığı gündeme geldi.
Türk futboluna damga vuran Cüneyt Çakır, eğitmen olarak TFF bünyesinde yoluna devam edecek. Cüneyt Çakır'ın TFF ile yaptığı 3 yıllık sözleşme ise bitimine 1 yıl kala askıya alındı.
DEV GELİRİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ
Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çakır, erken ayrılarak aylık maç başı ücretlerle birlikte 180 bin TL'yi aşan gelirinden de vazgeçmiş oldu.