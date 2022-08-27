Haberler Futbol Cüneyt Çakır için dev iddia! MHK'nın başına mı geçiyor?

Cüneyt Çakır için dev iddia! MHK'nın başına mı geçiyor?

Son dakika haberi... Sezon başında hakemliğe veda eden Cüneyt Çakır'ın yeni görev neredeyse belli oldu. Çakır'ın, eğitmen olarak TFF bünyesinde kalmaya devam edeceği ifade edildi. Bununla beraber Cüneyt Çakır'ın asıl planı belli oldu, MHK başkanlığı. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 17:09
Cüneyt Çakır için dev iddia! MHK'nın başına mı geçiyor?

Yakın zamanda hakemliğe veda eden Cüneyt Çakır'ın sezon sonuna kadar olan sözleşmesinden doğan alacağından vazgeçtiği iddia edildi. Çakır'ın Merkez Hakem Kurulu'na başkan olmak için hazırlık yaptığı gündeme geldi.

Cüneyt Çakır için dev iddia! MHK'nın başına mı geçiyor?

Türk futboluna damga vuran Cüneyt Çakır, eğitmen olarak TFF bünyesinde yoluna devam edecek. Cüneyt Çakır'ın TFF ile yaptığı 3 yıllık sözleşme ise bitimine 1 yıl kala askıya alındı.

Cüneyt Çakır için dev iddia! MHK'nın başına mı geçiyor?

DEV GELİRİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çakır, erken ayrılarak aylık maç başı ücretlerle birlikte 180 bin TL'yi aşan gelirinden de vazgeçmiş oldu.

Cüneyt Çakır için dev iddia! MHK'nın başına mı geçiyor?

Akşam'ın haberine göre, hakem eğitmeni olarak TFF'de kalan Çakır'ın bu görev için alacağı ücret ise açıklanmadı.

Cüneyt Çakır için dev iddia! MHK'nın başına mı geçiyor?

MHK BAŞKANLIĞI İÇİN CİDDİ

Kariyerinde 622 maça çıkan Çakır, 2 bin 590 sarı, 191 kırmızı kart gösterdi. Tam 218 kez penaltı düdüğü çalan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde 55 karşılaşma yönetti. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında da görev alan Çakır'ın başkanlık konusunda ciddi olduğu öne sürülüyor.

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