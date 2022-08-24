Haberler Futbol Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında tur peşinde!

Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında tur peşinde!

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir rövanş maçlarında rakipleriyle karşılaşacak. Temsilcilerimiz müsabakalarda tur atlayıp gruplara kalmak için mücadele edecek. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:23 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:35
Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında tur peşinde!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile sahasında, Sivasspor da İsveç takımı Malmö ile Sivas'ta karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş müsabakasında da Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile deplasmanda oynayacak.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Sivasspor ve Medipol Başakşehir, rövanş maçlarında gruplara kalmak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe ile Sivasspor, rakipleriyle iç sahada karşılaşacak, Başakşehir ise Belçika deplasmanında mücadele edecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Avusturya temsilcisi Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler deplasmandan 2-0'lık skorla galip ayrılmış ve avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönmüştü.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Rodriguez yapacak.

SİVAS EVİNDE MALMÖ İLE KARŞILAŞACAK

Sivasspor da UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın saat 20.00'de evinde İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, İsveç'te oynanan müsabakayı 3-1 kaybetmişti. Sivas'ın turu geçmesi için 3 farkla kazanması gerekiyor. Sivasspor 2 farkla müsabakayı kazanırsa karşılaşma uzatmaya gidecek.

Mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

BAŞAKŞEHİR GRUPLAR İÇİN ANTWERP DEPLASMANINDA

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın TSİ 21.45'te deplasmanda Belçika takımı Antwerp ile mücadele edecek. Turuncu-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ilk maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Başakşehir kazanması durumunda tur atlayacak, berabere kalırsa müsabaka uzatmaya gidecek.

Başakşehir - Antwerp mücadelesinde Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Schuettengruber görev alacak. Schuettengruber'in yardımcılıkları Roland Brandner ile Robert Steinacher olacak.

DİĞER
Kesenin ağzını açtı! Hande Erçel'in bir haftalık tatil için ödediği rakam dudak uçuklattı
81 ilde başladı! Hava kirliliğine karşı EGEDES
Tarih yazma zamanı! İşte Fırtına'nın Kopenhag 11'i
Kulübüne rest çekti! "Bırakın Beşiktaş'a gideyim"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tranmere - Newcastle United maçı saat kaçta?
Leeds United - Barnsley maçı saat kaçta?
DOLAR NE KADAR OLDU? 24 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor? - Gencizbiz KYK yurt başvurusu ne zaman açıklanacak? | Adım adım KYK yurt başvurusu
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!- KYK devlet yurdu başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları neler? | KYK yurt başvuru ekranı e-devlet
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tranmere - Newcastle United maçı saat kaçta? Tranmere - Newcastle United maçı saat kaçta? 13:50
Leeds United - Barnsley maçı saat kaçta? Leeds United - Barnsley maçı saat kaçta? 13:45
Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında tur peşinde! Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında tur peşinde! 13:23
F.Bahçe'de dikkat çeken detay! Jesus'un İsmail planı... F.Bahçe'de dikkat çeken detay! Jesus'un İsmail planı... 12:58
G.Saray ve Trabzonspor da istemişti! Yeni takımı... G.Saray ve Trabzonspor da istemişti! Yeni takımı... 12:36
12 Dev Adam Letonya'ya konuk oluyor! 12 Dev Adam Letonya'ya konuk oluyor! 12:34
Daha Eski
Fırtına evinde Kopenhag'a esecek! Fırtına evinde Kopenhag'a esecek! 12:05
Antalyaspor'da Gaziantep FK mesaisi devam ediyor! Antalyaspor'da Gaziantep FK mesaisi devam ediyor! 12:02
Çalımbay Avrupa’daki 24. maçına çıkıyor! Çalımbay Avrupa’daki 24. maçına çıkıyor! 12:01
Halkbank Yunus Emre Tayaz'ı kadrosuna kattı! Halkbank Yunus Emre Tayaz'ı kadrosuna kattı! 11:57
Cimbom transferde dur durak bilmiyor! Cimbom transferde dur durak bilmiyor! 11:38
Barcelona - Manchester City maçı saat kaçta? Barcelona - Manchester City maçı saat kaçta? 11:21