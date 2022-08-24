Barcelona 3-3 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Yardım maçında kazanan çıkmadı

Barcelona ile Manchester City, ALS hastası çocuklar yararına hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Nou Camp'ta oynanan karşılaşma 3-3'lük skorla sona erdi.

Karşılaşmada Manchester City 21. dakikada Alvarez ile öne geçerken 29'da Aubameyang ile skor eşitlendi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

66. dakikada Frenkie De Jong ile öne geçen Barcelona'ya Manchester City'nin cevabı Palmer ile oldu.

Dakikalar 79'u gösterirken Barcelona bu kez Depay ile öne geçti ve Manchester City bu kez uzatmaların sonunda Mahrez ile golü bularak skoru 3-3'e getirdi ve mücadele sona erdi.