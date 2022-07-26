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BARCELONA JUVENTUS CANLI İZLE | Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Avrupa'nın iki dev kulübü Barcelona ile Juventus, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Barcelona - Juventus maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 12:30
BARCELONA JUVENTUS CANLI İZLE | Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanyol ekibi Barcelona ile İtalyan temsilcisi Juventus, yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala Barcelona - Juventus maçıyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Barcelona - Juventus maçıyla ilgili tüm bilgiler...

BARCELONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Juventus maçı 27 Temmuz Çarşamba günü TSİ 03.30'da başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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