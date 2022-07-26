BARCELONA JUVENTUS CANLI İZLE | Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanyol ekibi Barcelona ile İtalyan temsilcisi Juventus, yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala Barcelona - Juventus maçıyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Barcelona - Juventus maçıyla ilgili tüm bilgiler...

BARCELONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Juventus maçı 27 Temmuz Çarşamba günü TSİ 03.30'da başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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