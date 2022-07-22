Haberler Futbol Ozan Tufan'a şok sözler! "Hiçbir şeyi umursamıyordu"

Ozan Tufan'a şok sözler! "Hiçbir şeyi umursamıyordu"

Son dakika spor haberleri: Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan ile ilgili flaş bir açıklama geldi. 27 yaşındaki futbolcunun eski takım arkadaşı, Ozan ile ilgili sert ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 19:40 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 19:40
Mert Kılıç
Ozan Tufan'a şok sözler! "Hiçbir şeyi umursamıyordu"

2020/2021 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla takımın öne çıkan isimlerinden olan Ozan Tufan, 2021/2022 sezonunda Vitor Pereira'nın takımın başına getirilmesinin ardından Watford'a kiralanmıştı.

Ozan Tufan'a şok sözler! "Hiçbir şeyi umursamıyordu"

İngiliz ekibinde yarım sezon geçiren Ozan, ara transfer döneminde yeniden sarı-lacivertli kulübe dönmüştü.

Ozan Tufan'a şok sözler! "Hiçbir şeyi umursamıyordu"

Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen İsmail Kartal ile yeniden forma şansı bulan 27 yaşındaki futbolcu, deneyimli teknik adamla yaşadığı sorun sonrası kadro dışı bırakılmıştı.

Ozan Tufan'a şok sözler! "Hiçbir şeyi umursamıyordu"

Yeni sezon öncesi takımın başına getirilen Jorge Jesus'un da kadroda düşünmediği Ozan, geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer olmuştu.

Ozan Tufan'a şok sözler! "Hiçbir şeyi umursamıyordu"

Ozan'ın Hull City'ye transferi İngiliz basınında da yankı uyandırırken, milli futbolcunun Watford'dan takım arkadaşı Dan Gosling, Ozan Tufan ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan'a şok sözler! "Hiçbir şeyi umursamıyordu"

İşte Gosling'in o açıklamaları:

"GELDİĞİNDEKİ TAVRI REZALETTİ"

"Ozan Tufan geldiğinde fit değildi ve ilgisizdi. Bu tavrın bir rezalet olduğunu düşündüm.

Ozan Tufan'a şok sözler! "Hiçbir şeyi umursamıyordu"

"UTANÇ VERİCİ TAVIRLAR YÜZÜNDEN KÜME DÜŞTÜK"

Geçen sezon burada çok fazla utanç verici davranış vardı ve bu yüzden küme düştük."

Ozan Tufan'a şok sözler! "Hiçbir şeyi umursamıyordu"

"ÖNEMLİ OLAN KİŞİLERİN TUTUMLARIYDI"

Bu bir yetenek meselesi değildi. Belki bazı oyuncular her zaman çıkabilecekleri seviyeye ulaşamadılar ancak bizim için önemli olan kişilerin tutumlarıydı."

Ozan Tufan'a şok sözler! "Hiçbir şeyi umursamıyordu"

"HİÇBİR ŞEYİ UMURSAMIYORDU"

Ozan Tufan'ı bir Türk kulübünden transfer ettiler. Kiralık olarak buradaydı.

Ozan Tufan'a şok sözler! "Hiçbir şeyi umursamıyordu"

Kulüp küme düşse umurunda mı olacaktı? Hiçbir şeyi umursamıyordu."

Ozan Tufan'a şok sözler! "Hiçbir şeyi umursamıyordu"

"PREMIER LİG'E UYGUN DEĞİLDİ"

Ne olursa olsun geldiği yere geri dönebileceğini biliyordu. İngiltere'de ve Premier Lig'de hiç oynamamıştı.

Ozan Tufan'a şok sözler! "Hiçbir şeyi umursamıyordu"

Bu durumdan rahatsız değildi. Zaten Premier Lig'e de uygun bir futbolcu değildi."

Ozan Tufan'a şok sözler! "Hiçbir şeyi umursamıyordu"

"GERÇEK BİR REZALETTİ"

Gerçek bir rezaletti, parçası olduğum en kötü takımdı.

Ozan Tufan'a şok sözler! "Hiçbir şeyi umursamıyordu"

Şimdi kötü oyuncuları gönderdik ve Premier Lig'e çıkmak için çabalıyoruz."

Ozan Tufan'a şok sözler! "Hiçbir şeyi umursamıyordu"

İşte İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan o haber.

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