Ozan Tufan'a şok sözler! "Hiçbir şeyi umursamıyordu"

2020/2021 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla takımın öne çıkan isimlerinden olan Ozan Tufan, 2021/2022 sezonunda Vitor Pereira'nın takımın başına getirilmesinin ardından Watford'a kiralanmıştı.
2020/2021 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla takımın öne çıkan isimlerinden olan Ozan Tufan, 2021/2022 sezonunda Vitor Pereira'nın takımın başına getirilmesinin ardından Watford'a kiralanmıştı.
İngiliz ekibinde yarım sezon geçiren Ozan, ara transfer döneminde yeniden sarı-lacivertli kulübe dönmüştü.
Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen İsmail Kartal ile yeniden forma şansı bulan 27 yaşındaki futbolcu, deneyimli teknik adamla yaşadığı sorun sonrası kadro dışı bırakılmıştı.
Yeni sezon öncesi takımın başına getirilen Jorge Jesus'un da kadroda düşünmediği Ozan, geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer olmuştu.
Ozan'ın Hull City'ye transferi İngiliz basınında da yankı uyandırırken, milli futbolcunun Watford'dan takım arkadaşı Dan Gosling, Ozan Tufan ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
İşte Gosling'in o açıklamaları:
"GELDİĞİNDEKİ TAVRI REZALETTİ"
"Ozan Tufan geldiğinde fit değildi ve ilgisizdi. Bu tavrın bir rezalet olduğunu düşündüm.
"UTANÇ VERİCİ TAVIRLAR YÜZÜNDEN KÜME DÜŞTÜK"
Geçen sezon burada çok fazla utanç verici davranış vardı ve bu yüzden küme düştük."
"ÖNEMLİ OLAN KİŞİLERİN TUTUMLARIYDI"
Bu bir yetenek meselesi değildi. Belki bazı oyuncular her zaman çıkabilecekleri seviyeye ulaşamadılar ancak bizim için önemli olan kişilerin tutumlarıydı."
"HİÇBİR ŞEYİ UMURSAMIYORDU"
Ozan Tufan'ı bir Türk kulübünden transfer ettiler. Kiralık olarak buradaydı.
Kulüp küme düşse umurunda mı olacaktı? Hiçbir şeyi umursamıyordu."
"PREMIER LİG'E UYGUN DEĞİLDİ"
Ne olursa olsun geldiği yere geri dönebileceğini biliyordu. İngiltere'de ve Premier Lig'de hiç oynamamıştı.
Bu durumdan rahatsız değildi. Zaten Premier Lig'e de uygun bir futbolcu değildi."
"GERÇEK BİR REZALETTİ"
Gerçek bir rezaletti, parçası olduğum en kötü takımdı.
Şimdi kötü oyuncuları gönderdik ve Premier Lig'e çıkmak için çabalıyoruz."
İşte İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan o haber.