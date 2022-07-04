Türkiye U18 - Fas U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Akdeniz Oyunları

TÜRKİYE - FAS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Akdeniz Oyunları'nda heyecan devam ediyor. U18 Futbol Milli Takımı'mız ile Fas üçüncülük maçında kıyasıya rekabet edecek. Türkiye - Fas maçını canlı izlemek ve maç detaylarını öğrenmek isteyenler araştırma yapıyor. Peki, Türkiye U18 - Fas U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U18 - FAS U18 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye U18 - Fas U18 maçı 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

U18 Milli Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Jankat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.)

Defans: Eren Tunalı (Bursaspor), Emir Ortakaya (Fenerbahçe A.Ş.), Emir Tintiş (Fatih Karagümrük), Mehmet Enes Gülalan (Karşıyaka), Yaşar Kavas (Konyaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Sami Satılmış (Altınordu), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Teoman Gündüz (Hertha BSC), Mehmet Ali Büyüksayar (Konyaspor), Devran Şenyurt (SV Höngg), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor A.Ş.), Ahmet Karademir (Konyaspor), Yunus Emre Kefeli (Modafen), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)