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Türkiye U18 - Fas U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Akdeniz Oyunları

Akdeniz Oyunları'nda heyecan devam ediyor. U18 Milli Takım'ımız ile Fas üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye U18 - Fas U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:30
Türkiye U18 - Fas U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Akdeniz Oyunları

TÜRKİYE - FAS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Akdeniz Oyunları'nda heyecan devam ediyor. U18 Futbol Milli Takımı'mız ile Fas üçüncülük maçında kıyasıya rekabet edecek. Türkiye - Fas maçını canlı izlemek ve maç detaylarını öğrenmek isteyenler araştırma yapıyor. Peki, Türkiye U18 - Fas U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U18 - FAS U18 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye U18 - Fas U18 maçı 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

U18 Milli Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Jankat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.)

Defans: Eren Tunalı (Bursaspor), Emir Ortakaya (Fenerbahçe A.Ş.), Emir Tintiş (Fatih Karagümrük), Mehmet Enes Gülalan (Karşıyaka), Yaşar Kavas (Konyaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Sami Satılmış (Altınordu), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Teoman Gündüz (Hertha BSC), Mehmet Ali Büyüksayar (Konyaspor), Devran Şenyurt (SV Höngg), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor A.Ş.), Ahmet Karademir (Konyaspor), Yunus Emre Kefeli (Modafen), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)

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