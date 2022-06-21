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Burak Yılmaz Fortuna Sittard'la 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Son dakika haberi... Fransız ekibi Lille'den ayrılan Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu. 37 yaşındaki milli golcü, Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'la anlaşmaya vardı. Burak Yılmaz, 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olacak şekilde Fortuna Sittard'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 16:13 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 16:31
Burak Yılmaz Fortuna Sittard'la 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra hangi takıma transfer olacağı merakla beklenen Burak Yılmaz, sürpriz bir transfere imza attı. 37 yaşındaki milli golcu, Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'la anlaşmaya vardı.

Hollanda ekibi, Burak Yılmaz ile 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Burak Yılmaz transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanları gerçekten de dört gözle bekliyorum. Sittard'ın bana sunabilecekleri ve sunmak istedikleri önemliydi. Ama önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanıyorum. Kulüp iddialı ve ben de gelecek sezonlarda tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fortuna Sittard'ın müdürü olarak olarak görev yapan Sjoerd Ars, "Fortuna adına harika bir gün. Böyle bir oyuncuyu yakalayabildiğimiz için mutluyuz. Burak yaşına rağmen hala son derece zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde hem de saha dışında bize değer katacağına inanıyoruz" dedi.

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