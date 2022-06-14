Birlik'ten destek

Kulüpler Birliği, 16 Haziran'daki TFF başkanlık seçimi gündemiyle TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin de yer aldığı toplantıda bir araya geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "İçeriden herhangi bir sonuç çıkmadı, sonuca bağlı bir toplantı değildi bu. Mehmet Büyükekşi, futbol alemine uzak bir insan değil. Kendisi, Gaziantep FK döneminde sorunları bizimle birlikte görmüş bir insan. Hemen hemen her konuda bir fikir birliğine vardık" ifadelerini kullandı.

YABANCI KURALI ÇÖZÜLMELİ

Başkan Ahmet Ağaoğlu ayrıca, Türk futbolunun acilen çözüm bekleyen sorunlarına Büyükekşi'yi merkeze alarak değindi. Ağaoğlu, "Sayın TFF Başkan adayı Büyükekşi ile bir araya geldik. Çok önemli iki gündem var önümüzde. Yayın ihalesi ve yabancı limiti. Bu iki konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu konuları istişare ettik. 8+3 kuralı en az bir sene daha devam etmeli. Sadece bu da yeterli değil. 14 yabancı mı olacak? 12 yabancı mı olacak?" değerlendirmesinde bulundu.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'yla kameraların karşısına geçen Mehmet Büyükekşi, soruları yanıtladı. Büyükekşi, "Bir kuş, tek kanatlı uçamaz. Bir kanat kulüplerse, diğer kanat da federasyon. Sadece Süper Lig de değil, amatörden başlayarak en yukarıya kadar her kulübümüz önemli. Biz olursak, başaramayacağımız şey yok. Bütün sorunları birlikte çözeceğiz. Bütün kulüplerle birlikte çalışacağız. Özellikle kulüplerin ekonomik sorunları var. Sosyal medyada listemle ilgili iddialar var, inanmayın. Listemiz belli değil. Çarşamba akşamı (yarın) inşallah belli olur. Güzel işler yapacak, güzel özellikleri olan arkadaşlarımızı aramıza katmak istiyoruz" dedi.

GALATASARAY İMZA VERDİ

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, Mehmet Büyükekşi'ye Galatasaray camiası olarak imza verdiklerini söyledi. Kulüpler Birliği'nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Benim bir açıklama yapmama gerek yok kendisi konuşacak. Biz Galatasaray olarak imza verdik" dedi

"BAŞKA TOPLANTILARI VARDI"

Ahmet Ağaoğlu, toplantıdan erken ayrılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz için de bilgi verdi. Ağaoğlu, "Ali Koç ve Berna Gözbaşı, toplantıları olduğu için erken ayrıldı. Toplantıya katılan bazı başkanlarımız bir başka toplantıya katılacakları için aramızdan erken ayrıldı. Spekülasyon yapılmazsa sevinirim" diye konuştu.