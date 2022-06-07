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Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın hakemleri Türkiye'de hazırlanıyor

İngiltere'de 6-31 Temmuz'da düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın hakemleri, hazırlıklarını İstanbul'da gerçekleştiriyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 14:30
Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın hakemleri Türkiye'de hazırlanıyor

İngiltere'de 6-31 Temmuz'da düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın hakemleri, hazırlıklarını İstanbul'da gerçekleştiriyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA, Londra'da düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası hakemlerinin hazırlık merkezi olarak TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni seçti.

Belirlenen 13 hakem, 25 yardımcı hakem ve 16 video yardımcı hakem, 4 Haziran'da başlayan çalışmaları 9 Haziran'a kadar Riva'da sürdürecek.

UEFA tarafından 5 Haziran'da gerçekleştirilen açılış törenine, UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, UEFA Hakem Kurulu Üyeleri Dagmar Damkova, Carlos Velasco Carballo, UEFA Hakem Departmanı, TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Murat Ilgaz, TFF Hakem İşleri Departmanı, şampiyonada yer alacak FIFA hakemleri ve VAR hakemleri katıldı.



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