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Hırvatistan -  Fransa maçı CANLI izle! Hırvatistan Fransa canlı anlatım | Uluslar Ligi maçı izle

Hırvatistan ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta kozlarını paylaşıyor. Poljud Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İtalyan hakem Marco Guida düdük çalıyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadelenin CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 21:50 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 21:50
Hırvatistan -  Fransa maçı CANLI izle! Hırvatistan Fransa canlı anlatım | Uluslar Ligi maçı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hırvatistan ile Fransa kritik maçta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...



HIRVATİSTAN - FRANSA MAÇINDA İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Erlic, Vida, Barisic, Modric, Brozovic, Kovacic, Majer, Brekalo, Budimir

Fransa: Maignan, Pavard, Saliba, Kimpembe, Diaby, Tchouameni, Guendouzi, Rabiot, Digne, Nkunku, Ben Yedder

HIRVATİSTAN – FRANSA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Hırvatistan - Fransa maçı 6 Haziran Pazartesi günü saat 21:45'te başladı ve S Sport' 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

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