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İsveç - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İsveç - Norveç karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsveç - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 14:00
İsveç - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

İsveç - Norveç maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İsveç - Norveç kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İsveç - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVEÇ - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç - Norveç maçı 5 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

İSVEÇ - NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İSVEÇ: Olsen; Krafth, Starfelt, Nilsson, Augustinsson; Forsberg, Karlstrom, Olsson; Kulusevski, Isak, Claesson

NORVEÇ Nyland; Pedersen, Strandberg, Ostigard, Meling; Aursnes; Thorsby, Berge, Odegaard, Elyounoussi; Haaland

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