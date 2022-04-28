Ünlü menajer Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı!

Futbol camiasında yıldız futbolcuların menajeri olmasıyla bilinen İtalyan iş insanı Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği haberi, Milano'da tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım şefi Doktor Alberto Zangrillo tarafından yalanlandı.

İtalyan basınında, ünlü menajerin 54 yaşında hayatını kaybettiğine ilişkin haberlere yalanlama geldi.

Raiola'nın ocak ayında operasyon geçirdiği ve halen tedavi gördüğü Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi Şefi Doktor Alberto Zangrillo, İtalyan haber ajansı ANSA'ya yaptığı açıklamada, "Yaşam mücadelesi veren bir insanın, hayatı hakkında spekülasyon yapan gazetecilere öfkeliyim." ifadelerini kullandı.

ANSA'nın haberinde Raiola'nın durumunun çok ciddi olduğu da belirtildi.

Raiola, ocak ayında Milano'daki San Raffaele hastanesinde bir operasyon geçirmişti.

Forbes'a göre, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Gigio Donnarumma ve Erling Haaland gibi önde gelen pek çok futbolcunun menajeri olan Raiola, 2020 yılında aracılık ettiği futbolcu transferlerinden yaklaşık 85 milyon dolar kazandı.