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Ukrayna'da lig sonlandırıldı! Şampiyon...

Ukrayna, Rusya'nın yaptığı askeri operasyon nedeniyle zor günler geçirirken, Ukrayna Futbol Federasyonu yarıda kalan lig ile ilgili kararını verdi. Buna göre Ukrayna Ligi'nde 2021-2022 futbol sezonu, şampiyon belirlenmeden sonlandırıldı. Ülkedeki sıkıyönetim süresinin uzatılması nedeniyle erken bitirilen sezonda şampiyon belirlenmeyeceği ifade edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 16:07 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 17:06
Ukrayna'da lig sonlandırıldı! Şampiyon...

Ukrayna Premier Lig'de sezon sonlandırıldı. 2021-2022 futbol sezonu, şampiyon belirlenmeden sonlandırıldı.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın askeri müdahalesinin ardından aralık ayında ara verilen sezonun, kulüplerin ortak kararıyla erken sona erdirildiği belirtildi.

Ülkedeki sıkıyönetim süresinin uzatılması nedeniyle erken bitirilen sezonda şampiyon belirlenmeyeceği ifade edildi.

Shakhtar Donetsk, 18 haftada topladığı 47 puanla Dinamo Kiev'in iki puan önünde zirvede yer alıyordu.

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