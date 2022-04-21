Verona - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Verona - Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayınız
Bahar Şampiyonası'nın 30. haftasında Verona, Cagliari sahasında ağırlayacak. Verona - Cagliari maçı, Stadio Marcantonio Bentegodi'nde oynanacak. Peki Verona - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Verona - Cagliari hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Verona - Cagliari karşılaşmasının detaylarını araştıran futbolseverler için detaylar...
VERONA - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Verona - Cagliari maçı 21 Nisan Perşembe günü saat 12.00'de başlayacak.