Haberler Futbol Verona - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Verona - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bahar Şampiyonası'nın 30. hafta maçında Verona ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Hellas Verona - FC-Cagliari Calcio maçı, Stadio Marcantonio Bentegodi'nde oynanacak. Peki Verona - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Verona - Cagliari hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Verona - Cagliari karşılaşmasına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 12:30
Verona - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Verona - Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayınız

Bahar Şampiyonası'nın 30. haftasında Verona, Cagliari sahasında ağırlayacak. Verona - Cagliari maçı, Stadio Marcantonio Bentegodi'nde oynanacak. Peki Verona - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Verona - Cagliari hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Verona - Cagliari karşılaşmasının detaylarını araştıran futbolseverler için detaylar...

VERONA - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Verona - Cagliari maçı 21 Nisan Perşembe günü saat 12.00'de başlayacak.

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