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FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN? | Fenerbahçe - Shakhtar maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Bilet fiyatları

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı için geri sayım başladı! Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna’da yaşananlara dikkat çekmeyi amaçlayarak barış temasına katkı sağlamak için başlattığı ‘Shakhtar Donetsk Global Tour’ kapsamında, Fenerbahçe, Ukrayna ekibiyle dostluk maçına çıkacak. Futbolun evrensel gücüyle barış adına farkındalık yaratması gözetilerek; 'Barış İçin Futbol' sloganından yola çıkarak iki takım sahaya çıkacak. Peki Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman oynanacak, bilet fiyatları ne kadar olacak? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dostluk maçına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 15:00 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 15:00
FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN? | Fenerbahçe - Shakhtar maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Bilet fiyatları

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak dostluk maçına dair detaylar futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk maçının ne zaman olduğunu merak edenler 'Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı biletleri ne kadar? Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk maçı nerede yayınlanacak, hangi kanaldan canlı izlenir?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçının ayrıntıları...

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.

Tribünde olmak ve tribünde olma şansı olmasa da 'Barış İçin Futbol' teması için oynanacak maça bilet almak isteyen futbolseverler için biletler, 14 Nisan 2022 Perşembe günü 16.00'da satışa sunulacak.

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI BİLET FİYATLARI

  • Hatıra bilet (bağış): 50 TL
  • Kale arkası: 50 TL
  • Üst tribünler: 100 TL
  • Alt tribünler: 200 TL

Not: Maçta kombine kartlar geçerli değildir. Bilet satın alacak kişilerde Passolig zorunluluğu aranmayacaktır. Passolig kartı olmayan taraftarlar da bilet satın alabilecek.

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