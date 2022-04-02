Katar'ın rotası

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar çekilen kurayla belirlendi. Başkent Doha'da gerçekleştirilen ve İngiliz aktör Idris Elba ile gazeteci Reshmin Chowdhury'nin sunuculuğunu üstlendiğini kura çekiminin açılışında konuşan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvada mücadele eden takımlara başarı diledi.
KATAR-EKVADOR
Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı Cafu ve Alman Matthaus'un yanı sıra Jay-Jay Okocha, Tim Cahill, Ali Daei ve Bora Milutinovic'in katıldığı kura çekiminin ardından gruplar oluştu. Ev sahibi Katar A Grubu'nda ilk sıradan yerleşirken, ikinci sıradaki Ekvador'la açılış maçını oynayacak. 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belli olacak.