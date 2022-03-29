Senegal - Mısır maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal ile Mısır kozlarını paylaşacak.

Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Senegal - Mısır maçıyla ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, Senegal - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SENEGAL - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Senegal - Mısır maçı 29 Mart Salı günü TSİ 20.00'de başlayacak. Senegal - Mısır maçının yayıncısı bulunmuyor.

SENEGAL - MISIR MUHTEMEL 11'LER

Senegal: Mendy; Sarr, Koulibaly, Cisse, Ciss; Kouyate, Mendy, I Gueye; Mane, Diedhiou, Sarr

Mısır: El-Shennawy; Gaber, Ibrahim, Hamdi, Fatouh; H Fathi, Al-Sulya, Elneny; Salah, Mohamed, Trezeguet

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