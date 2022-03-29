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Senegal - Mısır maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal ile Mısır karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Senegal - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 17:00
Senegal - Mısır maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal ile Mısır kozlarını paylaşacak.

Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Senegal - Mısır maçıyla ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, Senegal - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SENEGAL - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Senegal - Mısır maçı 29 Mart Salı günü TSİ 20.00'de başlayacak. Senegal - Mısır maçının yayıncısı bulunmuyor.

SENEGAL - MISIR MUHTEMEL 11'LER

Senegal: Mendy; Sarr, Koulibaly, Cisse, Ciss; Kouyate, Mendy, I Gueye; Mane, Diedhiou, Sarr

Mısır: El-Shennawy; Gaber, Ibrahim, Hamdi, Fatouh; H Fathi, Al-Sulya, Elneny; Salah, Mohamed, Trezeguet

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